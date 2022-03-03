Hasan Basri Yalçın: Sonunda Ruslar kaybeder

Peki bu savaş burada kalır mı? Eğer Ruslar, Ukrayna’da kaybetmezse kavga burada bitmez. Sırada Moldova ve Baltık ülkeleri gelir. Rusya’nın nihai hedefi, yüzyıllar boyunca olduğu gibi Doğu Avrupa’daki “tampon ülkeleri” kontrol altına almak. Çünkü bu bölgeleri hem tehdit olarak görmeye devam edecek hem de adım adım yeni fırsatlar olduğunu düşünecektir.

Büyük bir savaş çıkar mı? Çok muhtemel. Rusya öyle ya da böyle Baltık ülkeleri gibi NATO üyelerine kadar uzandığında işler daha da kızışacak.

Asıl kavga nerede çıkar? Büyük ihtimalle en sert mücadele Polonya’da verilecektir. Çünkü Polonya, büyük savaşların fay hattıdır. Almanlar ve Fransızlar birbiriyle Ruhr bölgesinde savaşır. İngilizler, Fransız veya Almanlarla Belçika’da savaşır. Ruslar ve Almanlar, Polonya’da karşılaşır. Tarihin bize gösterdiği araziler bunlar.

Sonunda ne olur? Sonunda Ruslar kaybeder.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı