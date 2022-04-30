Hasan Basri Yalçın: Rusya kendini toparlıyormuş gibi görünmüyor

Savaşı kazanmak, karşı tarafın savaşma iradesini kırmayı gerektirir. Rusya birçok şehir alsa da bu iradeyi kırabilecek gibi görünmüyor. Zaten Kiev ve Zelenski’den vazgeçtiği gün işlerin buraya varması kaçınılmazdı. Tabii bunun üzerine Batı desteğini de ekleyin. Bu destek sürdükçe ve Zelenski yönetimi kaldıkça yıkım ne olursa olsun Ukrayna direnebilir.

Rusların da en çok canını işte bu sıkıyor. Buradan kolay bir çıkış yok. Belki de o nedenle Rus yetkililerden abartılı ve tehditkâr ifadeleri daha fazla ve sistematik biçimde duymaya başladık. Rusya bu bakımdan kendini toparlıyormuş gibi görünmüyor. Aksine dağınıklık görüntüsü veriyor.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı