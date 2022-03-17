Hasan Basri Yalçın: Putin’in ikilemi işte burada

Şehir çatışmaları başladığında lojistik sorunlarının artış gösterebileceğini tahmin ediyoruz. Putin de endişeli. O nedenle Kiev’e girmeden diplomatik bir çözüm için bastırabilir. Bir yandan bu işten hızla sıyrılması lazım. Çünkü oldubittiye getiremedi. Ve kanaması devam ediyor. Bir yandan da şehir savaşlarında süratin ölümcül olduğunu biliyor.

Putin’in ikilemi işte burada. Şehirlere iyi hazırlanmadan girecek olursa daha da fazla çıkmaza saplanabilir. Hazırlanmak için bekledikçe de hem tempo düşer hem uluslararası ekonomik baskı etkisini artırır.

Ama Ukrayna için durum daha zor. Artık bir savunma derinlikleri yok. Ne kadar iyi şehir savaşı verebilecekleri belirsiz. Motivasyonu diri tutmak için gerekli olan sivil/milis örgütlenmeleri ne kadar iyi yaptıklarına dair şüpheler var. Hepsinden önemlisi, Rusya’nın gözü dönebilir ve ateş gücüne dayalı olarak Kiev’i cehenneme çevirebilir. Rusya maalesef kazansa da kaybetse de Kiev’i ağır bir yıkım bekliyor gibi. Buradan Ukrayna için kolay bir çıkış yok.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı