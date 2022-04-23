Hasan Basri Yalçın: Düzen ve istikrar doğmadan bu insanları Suriye’ye göndermek imkansız

Tabii ki Türkiye’de birçok ülkeden birçok nedenle gelmiş göçmen var ama bunların büyük oranı Suriyeliler. Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için uygun şartlar halihazırda yok. Düzen ve istikrar doğmadan bu insanları Suriye’ye göndermek imkânsız. Bu insanların birçoğu etnik/mezhepsel temizlikten kaçtı. Sadece Türkiye’nin kontrolündeki bölgelere gidebilirler. Oralar da zaten doldu.

Türkiye’deki birçok Suriyeli, Halep gibi büyük kentlerden geldi ve oralara dönme şansları şimdilik yok. Suriye’deki barış ve istikrarın sadece Türkiye’nin tercihlerine bağlı olmadığını da kavrarsanız, o zaman bu sığınmacı meselesinin daha uzun müddet Türkiye’nin gündeminde kalacağını öngörebilirsiniz.

Herhangi bir nedenle ülkelerine dönüşleri geciken sığınmacıların vatanlarına dönmeleri de bir o kadar zor olur. İşte bu nedenlerden dolayı sadece göndermeyi değil, gitseler de kalsalar da bu insanların toplumsal entegrasyonunu sağlamak zorundayız. Aksi halde içi boş popülist vaatlerle günler geçip gider.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı