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Harvard’da etik davranışları araştıran profesör verileri tahrif etmekle suçlanıyor

Harvard Üniversitesi’nde sahtekarlığı araştıran profesör, tahrif edilmiş sonuçlar içeren çalışmalar sunmakla suçlandı.

ABD’deki dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi, son zamanlarda bilim haberleri yerine skandallarla manşetlerde yer alıyor. Yaklaşık bir hafta önce üniversitenin tıp fakültesinde morgun eski müdürü, tıbbi araştırmalar için bağışlanan kadavra parçalarını satmakla suçlanmıştı. Bu kez de, sahtekarlık ve etik olmayan davranışları araştırmasıyla tanınan Profesör Francesca Gino, verileri tahrif etmekle suçlanıyor.


Francesca Gino, davranış bilimi alanında Goldman Sachs ve Google gibi dünyanın en büyük şirketlerine danışmanlık yapmanın yanı sıra The New York Times, The Wall Street Journal ve hatta NPR gibi haber kaynakları hakkında tavsiyeler veren düzinelerce çalışmaya imza attı. 

Harvard inceleme başlatmış

Amerika’nın bağımsız haber radyosu National Public Radio’nun haberine göre, Gino, son iki haftada, en az dört gazetedeki verileri tahrif etmekle suçlanıyor.  

Skandal ilk olarak bu ayın başlarında The Chronicle of Higher Education tarafından bildirildi. Haber kaynağına göre, geçen yıl Harvard, Gino’yu içeren bir dizi makaleyi araştırıyordu.

Geçmişte Gino ile işbirliği yapan Harvard İşletme Okulu profesörü Max H. Bazerman, The Chronicle’a verdiği demeçte, üniversitenin 2012 tarihli bir makalede, birinin veri tabanına rakamlar ekleyip değiştirdiğini ortaya çıkardığını tespit etti.

İddiaya konu olan çalışma, vergi ve sigorta evrakındaki dürüstlüğün, sayfanın üst kısmına ve alt kısmına doğruluk beyanları imzalamaları istenen katılımcılar arasında farklılık gösterip göstermediğini inceliyordu. Araştırmayı yayınlayan Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı, araştırmayı geri çekti.

Dört çalışmadaki tahrifat belgelendi

Ardından, üç araştırmacıdan oluşan bir grup olan DataColada benzer suçlamalarla ortaya çıktı. Ekip, Gino’nun birkaç çalışmasını inceledikten sonra, en son 2020’de olmak üzere on yılı aşkın bir süredir dolandırıcılık kanıtı bulduklarını söyledi.

DataColada, “Özellikle, en güçlü dolandırıcılık kanıtlarını topladığımız dört çalışma hakkında bir rapor yazdık. Gino tarafından yazılan daha birçok makalenin sahte veriler içerdiğine inanıyoruz” diye yazdı.

Gino: Reddetmiyorum ama kabul de etmiyorum

Profesör Gino, LinkedIn’de yaptığı açıklamada, iddialardan haberdar olduğunu ancak herhangi bir yanlış yaptığını reddetmediğini veya kabul etmediğini söyledi. Gino şöyle dedi: “Bu iddiaları ve seçeneklerimi değerlendirmeye devam ederken, kamuoyuna söyleyebileceğim şeylerle sınırlıyım. Sizi temin ederim ki onları ciddiye alıyorum.”

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