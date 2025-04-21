Diken

Yaramazlara biraz batar!

Harvard Üniversitesi'nde silah sesi: Güvenlik tedbirleri alındı

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Harvard Üniversitesi’nin kampüsünde silah sesi duyuldu, okul çalışanları ve öğrencileri için güvenlik tedbiri alındı.

Fotoğraf: Wikipedia

Silah sesi Boston şehrindeki kampüste bulunan metro istasyonundan geldi. Okul yönetimi, e-postayla uyarı mesajı paylaştı.


Öğrencilere ve personele gönderilen e-postada, bir süreliğine herkesin yerinde kalması, dışarı çıkmaması istendi. Metroyu kullanan yolcular servis otobüslerine yönlendirildi.

Uyarı mesajında polisin, ‘Harvard Square’ metro istasyonu çevresinde bir şüpheliyi aradığı belirtildi.

ABD’li profesör, gözaltındaki Filistin destekçisi öğrenci için açlık grevine başladı

Trump Harvard’ın 2,2 milyar dolarlık fonunu kesti

Harvard, fon kesme tehdidine rağmen Trump yönetiminin taleplerine uymayacak 

Columbia Üniversitesi, Filistin’e destek gösterisine katılan bazı öğrencilerini attı

SON HABERLER