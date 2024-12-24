Hande Fırat: Saadet Partisi liderinden 'Cemaatlerin siyasete etki etmesi doğru bulmuyoruz' mesajı

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Saadet Partisi Genel Başkanı seçilen Mahmut Arıkan ile dün kahvaltıda bir araya geldik.

Dikkat çeken mesajlar verdi. Türk siyasetinde en büyük kitlenin yaklaşık yüzde 33’le kararsızlar olduğunu söyleyen Arıkan, yeni bir vizyona ihtiyaç olduğunu belirtti. İlk kez Saadet Partisi’nin genel başkanlığına ak saçlı olmayan birinin oturması konusunda ise “Yeni dönemde siyah saçlı Saadet Partisi’nin Genel Başkanı bu ihtiyaçlara cevap verecek kanaatindeyiz” diye konuştu ve şu mesajları verdi:

– Cemaatlerin siyasetle bu kadar haşir neşir olarak, siyasete direkt etki etmesini de çok doğru bulmuyoruz.

– Cemaatler Türkiye’nin kaçınılmaz bir gerçeği. Ama bu gerçeği aşabilmek için cemaat, cemaat olarak hareket etmeli. Siyasete müdahil olmamalı. Bu tip yapılanmalar da kanunlar çerçevesinde hareket etmeli. Ama özgürlüklere de müdahale edilmemeli.

– Bir yerde işe girebilmek için herhangi bir cemaatin referansına ihtiyaç duyulmamalı.

– Bir referanstaki kasıt liyakat olmalı. Herhangi bir siyasetçi tanıdığının güvencesi ile de girmemeli.

Hande Fırat’ın yazısı