Hamas ile İsrail arasında ‘insani yardım’ anlaşması

İsrail ile Hamas’ın Gazze’deki rehinelere ilaç teslimi karşılığında, bölgedeki sivillere ilaç ve insani yardım girişini içeren bir anlaşmaya vardığı bildirildi.

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AA’nın haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze’deki İsrailli rehinelerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ulaştırılması karşılığında, kentteki sivillere ilaç girişi ve insani yardım sevkiyatı için Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varıldığını belirtti.

Ensari, bu anlaşmanın, Katar ile Fransa’nın arabuluculuğunda başarıya ulaştığını aktardı.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, önceki gün İsrailli rehine Yossi Sharabi ile Itay Svirsky’nin İsrail’in düzenlediği hava ve kara saldırılarında öldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusuna göre Gazze’de hala 136 İsrailli rehine bulunuyor.

Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023’te dört günlüğüne verilen ve daha sonra üç gün uzatılan ‘insani ara’da 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı serbest bırakılmıştı.