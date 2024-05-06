Hamas ateşkes teklifini kabul etti: İsrail onaylamadı

Reuters’ın aktardığına göre Hamas Gazze için uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından ateşkes teklifini kabul etti. Ancak İsrail’in söz konusu teklifi reddettiği kaydedildi.

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İsrail ile Hamas, Gazze’deki savaşın sona ermesi ve İsrailli rehinelerin iadesi için müzakereleri yoğunlaştırmıştı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns da görüşmeler için Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitmişti.

Mısır ve Katarlı arabulucuların sunduğu plan, İsrail’in Refah saldırısını engellemeyi amaçlıyor. Ancak İsrail buraya saldırmakta ısrarcı.

Bu kapsamda bugün Filistinli sivillere kentin doğusundaki bazı bölgeleri terk etme emri verildi.

Hamas onayladı, İsrail reddetti

Tam bu sırada Reuters Hamas’ın ateşkes teklifini kabul ettiğini bildirdi. Hamas lideri İsmail Haniye’nin Katar ve Mısır’a ateşkes önerisini kabul ettiklerini aktardığı kaydedildi.

Ancak Reuters’a konuşan İsrailli bir yetkili, Hamas’ın onayladığı bu teklifin kendileri tarafından kabul edilmediğini söyledi. Yetkili, teklifin İsrail’in desteklemeyeceği ‘geniş kapsamlı’ sonuçlar içerdiğini vurguladı.

İsrail medya kuruluşları da İsrail hükümetinin anlaşmayı kabul etmediğini aktarıyor.

Erdoğan aynı adımı İsrail’den bekliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuya dair ilk açıklaması şöyle:

“Bizim telkinlerimizle Hamas’ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır.”

Anlaşmada neler vardı?

Associated Press (AP) ajansına konuşan Mısırlı bir yetkili, ABD ve Mısırlı arabulucuların Hamas’a sunduğu ve İsrail’in de kabul ettiği teklifin içeriğini önceki günlerde paylaşmıştı.

Teklifte altı haftalık acil bir ateşkes ve İsrailli rehinelerin kısmen serbest bırakılması yer alıyor. İsrail’in Gazze’den çekilmesini de içeren teklif üç aşamalı bir süreç öngörüyor.

Anlaşmanın ilk aşaması 40 gün sürecek. Hamas, İsrail’in elindeki Filistinli tutuklulara karşılık kadın sivil rehineleri serbest bırakacak.

Siviller yerlerine dönecek

Bu aşamanın ardından İsrail askerleri Gazze’deki sahil yolundan çekilecek ve insani yardımların girişini kolaylaştırmak için iç bölgelere yönelecek.

Bu aynı zamanda yerinden edilmiş sivillerin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki evlerine dönmelerine de olanak sağlayacak. Hamas bu sürede hayatta olan rehinelerin bir listesini verecek.

Üçüncü haftada her iki taraf da kalıcı sükûneti sağlamayı amaçlayan dolaylı müzakerelere başlayacak. İlk aşamadan üç hafta sonra İsrail askerleri Gazze’nin merkezinden çekilecek.

Altı haftalık ikinci aşamadaysa kalıcı bir sükunet için gerekli düzenlemeler tamamlanacak.

Hamas’ın elinde kalan sivil ve asker rehineler serbest bırakılacak ve karşılığında daha fazla Filistinli esir alınacak. Asker rehineler sükunet başlamadan önce serbest bırakılmayacak.

Son aşama

Üçüncü ve son aşamadaysa Gazze’de ölen rehinelerden geriye kalanların serbest bırakılması, İsrail’in elinde bulunan daha fazla mahkumun serbest bırakılması ve beş yıllık bir yeniden inşa planının başlatılması öngörülüyor.

Plana göre Hamas askeri cephaneliğini yeniden inşa etmemeyi kabul edecek.