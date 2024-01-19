Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan Özdemir ailesine ev aldı

Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, şehit Müslüm Özdemir’in depremzede ailesine ev aldı. Eşya masraflarınıysa şarkıcı Melek Mosso karşılayacak.

Fotoğraf: Haluk Levent

12 Ocak’ta Irak’ın kuzeyinde yer alan Pençe – Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada dokuz asker şehit olmuştu. Bunlardan biri de Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’di. Özdemirin ailesinin evi, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde yıkılmıştı.

Aileye oğullarının şehit haberi kaldıkları çadırda verilmişti.

Bunun üzerine Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent ve komedyen Hasan Can Kaya Özdemir’in ailesine ev alacaklarını açıklamıştı.

Levent, X hesabından yaptığı paylaşımla aileye ev aldıklarını duyurdu. Evin eşyalarını da Melek Mosso’nun karşılayacağını söyleyen Levent, ailenin üç gün içinde eve yerleşeceğini kaydetti.

Levent’in paylaşımı şu şekilde:

*İçimdekileri söyleyeyim: Maalesef ki ülkemde çifte standart kavramı çok kullanılır. Mesela şehit verdiğimiz günler müzik yapana , konser yapana tepki duyulur ama aynı dakikada futbol maçında gol olunca müzikli oyuna tepki duyulmaz. Bunu aşamadık ülkece. Ben belki de 100 yakın konser iptal etmişimdir müzik yaşamımda. İptal edilen her konserin ekonomiye de zararı oluyor. 16-17 kişilik müzik ekibinin alınterinden o bölgedeki esnafa kadar.

*Sonra ben bir karar aldım. Şehidimiz olduğu gün kendi adıma o konseri ailesine bağışlamaya başladım. Hem emekçi müzisyenler hem esnaf kaybetmesin hem de konsere gelenler şehidimiz için şarkılarıma eşlik etsin istedim. Bu böyle devam etti. Geçtiğimiz hafta şehit Müslüm Özdemir’in ailesini aradım. Çadırda yaşadıkları görüntüyü gördüm. Aileye sordum. Onlar da Kahramanmaraş Valililiği ve Dulkadiroğlu Kaymakamlığı’nın ziyaret ettiğini, ilgilendiğini hatta yapılacak evlerden hakkı olduklarını bana söylediler. Ben de ‘madem öyle şehidimizin size ev sözü var biz bu geçici süreyi evde geçirmenizi istiyoruz’ dedim ve ev teklifinde bulundum. Kabul ettiler.

*Hasan Can Kaya da ‘abi yarısını ben karşılarım’ dedi. Ve evi annemizin üstüne aldık. Az önce 12 Şubat ilçesi Tekerek caddesinde 2+1 dairenin tapusunu aldılar. Ev yeni yapılmış. Deprem yönetmeliği evraklarını inceleyip teslim ettik. Eşyalarını da Melek Mosso karşılayacak. Üç gün içinde eve yerleşmiş olacaklar.

*Bölgede Ahbap gönüllülerine bu konuda desteğini esirgemeyen Kahramanmaraş Valimiz sayın Mükerrem Ünlüere, güzel indirim yapan ev sahibine, emlak komisyonu almayan emlakçı Taner Barışık’a , ev için ‘nasıl destek olabilirim?’ diye yazan sanatçı, dizi oyuncusu ve spor dünyasından her arkadaşıma tek tek teşekkür ediyorum.