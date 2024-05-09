Haluk Levent BM toplantısında İsrail’in öldürdüğü çocukları hatırlattı

Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

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Levent, Kenya’nın başkenti Nairobi’de düzenlenen BM Sivil Toplum Örgütleri toplantısında konuştu.

Gazzeli çocuklara dikkat çeken Levent şunları söyledi:

“Bugün size güzel ülkem Türkiye’nin selamlarını getirdim. Bugün burada sadece bir rock sanatçısı olarak değil, bir iyilik organizasyonu olan Ahbap’ın kurucusu ve başkanı olarak bulunuyorum. Buraya bazı proje ve önerilerimi sizlerle paylaşmak için gelmiştim ama bu sabah uyandığımda Gazze’de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim.”

Levent, Ahbap derneği olarak Gazze’ye yardım ulaştırmayı denediklerini ancak çok fazla zorluk yaşadıklarını kaydetti.

İsrail yönetimine tepki gösteren Levent, “Başbakan Netanyahu’ya bir soru sormak istiyorum. 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?” ifadesini kullandı.

Levent, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucu 100’den fazla BM çalışanının da hayatını kaybettiğinin altını çizdi.