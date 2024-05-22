Halkbank’a göre eski kredilerde faiz güncellemesi yok, esnafa göre var

CİHAN TEKİN

@tekincihann

Halkbank, esnaf kredileri faiz oranlarının 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere güncellendiğini ve faiz oranı değişikliğinin geçmişe yönelik uygulanmadığını bildirdi. Ancak bir esnafın iki yıl önce çektiği kredinin yeni ödeme planında ‘faiz güncelleme’ farkı görülüyor.

Esnaf kredi faiz oran güncellemesiyle ilgili açıklamamız: pic.twitter.com/OysPBF5yeX — Halkbank (@Halkbank) May 22, 2024

Diken’in ödeme planına ulaştığı esnaf kredisi, 19 Aralık 2022’de çekilmiş. Buna göre 350 bin liralık kredi için geri ödenmesi gereken toplam tutar 439 bin lira. Yani 89 bin liralık bir faiz söz konusu.

Ancak 16.05.2024’teki güncellenmiş ödeme planına göre geri ödenmesi gereken miktar 489 bin lira. Yani 139 bin liralık bir faiz söz konusu.

Sonuç olarak ilk plan ile güncelenen plan arasında 50 bin liralık var.

Faiz güncellemesi Meclis’in de gündeminde

Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, “Eski faiz oranıyla kredi çeken bir esnafımız, yeni düzenlemeyle borcunu yüzde 10 kadar yüksek bir faiz oranıyla ödemiş olacaktır” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Halk Bankasının esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla esnaflara kullandırılan kredi faiz oranlarının artmasıyla sıkıntı yaşayan iş dünyası temsilcilerinin sesi olmak maksadıyla söz almış bulunmaktayım.



Türkiye'de… pic.twitter.com/GLZnWmF6vR — MHP TBMM Grubu #MHP (@MhpTbmmGrubu) May 21, 2024

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Mustafa Erdem şöyle konuştu: “Adeta esnafa, ‘dükkanı kapat git’ diyorsun.”

Esnaf yarattığınız ekonomik tabloda ayakta kalmakta zorlanıyor. Gidiyor kredi çekiyor.

Sonra geliyorsun "eee ben bu faiz oranını beğenmedim" deyip zorda olan esnafın kredi ödemesine zam yapıyorsun. Adeta esnafa, "dükkanı kapat git" diyorsun.

Böyle bir iktidar olur mu?#kredi pic.twitter.com/QmRFzL2r9s — Mustafa Erdem (@Mvmustafaerdem) May 22, 2024

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (GESOB) İsmet Özcan da cumhurbaşkanına çağrıda bulunmuştu.