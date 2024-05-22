Halkbank’a göre eski kredilerde faiz güncellemesi yok, esnafa göre var

CİHAN TEKİN
cihantekin@diken.com.tr
Halkbank, esnaf kredileri faiz oranlarının 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere güncellendiğini ve faiz oranı değişikliğinin geçmişe yönelik uygulanmadığını bildirdi. Ancak bir esnafın iki yıl önce çektiği kredinin yeni ödeme planında ‘faiz güncelleme’ farkı görülüyor.
Diken’in ödeme planına ulaştığı esnaf kredisi, 19 Aralık 2022’de çekilmiş. Buna göre 350 bin liralık kredi için geri ödenmesi gereken toplam tutar 439 bin lira. Yani 89 bin liralık bir faiz söz konusu.
Ancak 16.05.2024’teki güncellenmiş ödeme planına göre geri ödenmesi gereken miktar 489 bin lira. Yani 139 bin liralık bir faiz söz konusu.
Sonuç olarak ilk plan ile güncelenen plan arasında 50 bin liralık var.
Faiz güncellemesi Meclis’in de gündeminde
Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, “Eski faiz oranıyla kredi çeken bir esnafımız, yeni düzenlemeyle borcunu yüzde 10 kadar yüksek bir faiz oranıyla ödemiş olacaktır” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Mustafa Erdem şöyle konuştu: “Adeta esnafa, ‘dükkanı kapat git’ diyorsun.”
Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (GESOB) İsmet Özcan da cumhurbaşkanına çağrıda bulunmuştu.