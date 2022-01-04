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Yaramazlara biraz batar!

Halk sağlığı uzmanı Ortaylı: Şubat başına kadar eş dostla görüşmeyi kesin

Halk sağlığı uzmanı Nuriye Ortaylı, artan vaka sayılarıyla ilgili olarak “İmkanı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin, en azından şubat başına kadar eş dostla görüşmeyi kesin” uyarılarını yaptı.

Omicron varyantına karşı ek bir önlem almayan Türkiye’de vaka sayıları artışta. Dün tespit edilen vaka sayısı 45 bine dayanmıştı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘‘İstanbul’da vaka sayıları on günde beş katına çıktı, İstanbul patladı diyebiliriz’’ sözleriyle yeni varyanta dikkat çekmişti.

Dün kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 ile mücadeleye ilişkin, “Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz” demişti.

Alınmayan önlemlere karşın uzmanların uyarıları devam ediyor. Halk sağlığı uzmanı Nuriye Ortaylı, ”İmkânı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin. Yürüyebileceğiniz mesafelere yürüyün, alışverişi kısa tutun, az kalabalık saatleri seçin. Maske önemli, havalandırma çok önemli. Eş dostla görüşmeyi kesin. En azından şubat başına kadar” dedi. 

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