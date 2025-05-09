Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık'tan hakim karşısında

Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında ‘yalan tanıklık’ suçlamasıyla açılan davada yargılama başladı.

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İstanbul 24’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’yla avukatları katıldı.

Mahkemede Ergenç aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu, Kocaoğlu’ysa 200 bin lira kazandığını belirtti. Ergenç, Ayşe Barım hakkındaki soruşturmada tanık olarak ifade verdiğini hatırlatarak yalan tanıklık yapmadığını ve suçsuz olduğunu söyledi.

Savcılıkta Memet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala’yı tanıyıp tanımadığının sorulduğunu belirten Ergenç, mahkemede şöyle konuştu:

* Alabora’yla telefon görüşmem, tamamıyla meydanın o dönemde yürüyüşe kapalı olması ve giriş imkanımızın olmamasıyla ilgiliydi. Eğer soruşturma aşamasında savcı bey görüşmem olup olmadığını sorsaydı, ben de bu şekilde size beyan etmiş olduğum gibi beyanda bulunurdum.

* Bana tanıyıp tanımadığım yönünde sorduğu için, hiç samimiyetim olmadığını söyledim. İkinci seferde görüşme sebeplerimi, burada belirttiğim gibi belirttim.

* Ben sektörden Çiğdem hanımı duyardım. Osman Kavala’yı bu olaylar ortaya çıktığında tanıdım, hiçbir bağlantım olmadı. Tanınan bir insan olduğum için zaten bunu inkar etmem imkansız. Çiğdem Mater’i gördüysem de hatırlamıyorum. Osman Kavala’yla hiç görüşmem olmadı.

Kocaoğlu’ysa savcılık ifadesinde Alabora’yı oyuncu sendikası başkanı olarak bildiğini fakat irtibatının olmadığını belirterek şöyle konuştu:

* Çok genel sorulardı. Bu nedenle ne sorulduysa hatırladığım kadarıyla cevap verdim. Aradan 12 yıl gibi uzun süre geçti. Bu nedenle görüşüp görüşmediğimi hatırlamadığım için de “görüşmedim” dedim.

* Gezi Parkı olaylarından önce ve sonra irtibatım olmadığını beyan etmiştim. Ben tamamıyla Gezi Parkı’nda ağaçların kesilmesi nedeniyle orada bulundum. Orada oluşan kalabalık benim evime çok yakındı. Ben de o nedenle katılmış oldum. Alabora’yla görüşmem, sendika başkanı olması nedeniyledir.

Savunmaların ardından hakim, mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi.

Ergenç ve Kocaoğlu’nun duruşmalardan vareste tutulmasına (davayı takip etme zorunluluğunun kaldırılması) hükmeden hakim, duruşmayı 23 Mayıs’a erteledi.

Ne olmuştu?

TV100 yazarı Fuat Uğur, 27 Eylül 2024’te bazı yapım şirketleri ve ajanslara ‘kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma’ gerekçesiyle baskın yapıldığını yazdı.

Aylar sonra birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan ID İletişim’in kurucu ortağı Ayşe Barım ilk olarak sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme geldi.

8 Ocak’ta Rekabet Kurulu, kast ajanslarının ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğine dair araştırması neticesinde elde edilen bilgi ve belgeleri yeterli bulup 21 şirkete soruşturma açtı. Bu şirketler arasında ID İletişim de vardı.

10 Ocak’ta İstanbul başsavcılığı re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatarak Barım’ın yurt dışına çıkmasını yasakladı. Üç gün sonra Barım’ın yurt dışına çıkması yasaklandı.

Aynı başsavcılık, 26 Ocak’ta Barım hakkında yazılı ve görsel basındaki iddiaları esas alarak bu sefer ‘Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu’ gerekçesiyle re’sen soruşturma başlattı. Barım ertesi gün ‘hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan tutuklandı.

Bu süreçte menajerliğini ID İletişim’in yaptığı birçok oyuncunun ifadesi alındı.

Barım’ın avukatı sulh ceza hakimliğine başvurarak tutukluluğa itiraz etti. Hakimlik itirazı reddederek Barım’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Barım’ın avukatı bunun üzerine müvekkilinin tutukluluğuna yeniden itiraz ederek bu sefer Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

17 Şubat’ta Asliye Ceza Mahkemesi, Barım hakkında tahliye kararı verdi. Ancak İstanbul başsavcılığı, Barım tahliye edilmeden karara itiraz etti. Başsavcılığın talebini yerinde bulan Ağır Ceza Mahkemesi, Barım’ı yeniden tutuklama kararı aldı.

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında da ‘yalan tanıklık’ suçlamasıyla ayrı bir soruşturma başlatıldı.