Halil Kağan Öyken: Sırada seyyanen zam mı var?

Gelinen noktada, tüm emekliler için seyyanen zam beklentisini çok canlı. Bunların yanı sıra 3.600 ek gösterge iyileştirmesi dışında kalan memurlar ve 3.600 ek gösterge düzenlemesinden oransal olarak az düzeyde faydalanan yüksek ek göstergeli memurlar için de iyileştirme beklenebilir.

Taleplerin kaderlerini de 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi gelecek anket sonuçları belirleyecek gibi. Özellikle Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini gözüne kestiren iktidar, bu talebe duyarsız kalmayacak gibi. Zira son genel seçimlerde en düşük aylığın 7.500 TL. olarak belirlenmesi ve emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin büyük etkisi yadsınamaz.

Cumhurbaşkanlığı başta olmak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu seçimlere kadar fazla mesai yapacaklar. Nitekim 2023 genel seçimlerinde de gözüktüğü gibi sosyal güvenlik politikaları seçim sonuçlarını değiştiriyor. Özellikle İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlıklarının kazanılması en önemli hedef olarak duruyor. Bunun anahtarı da yine emeklilerde görülüyor.

Halil Kağan Öyken’in yazısı