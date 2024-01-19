Halil Falyalı cinayeti davasında karar çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane patronu Halil Falyalı ve şoförünün öldürülmesine ilişkin yedi sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık Mustafa Söylemez iki defa müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla gündeme gelen KKTC’li kumarhane sahibi Halil Falyalı 8 Şubat’ta, Girne’de arabasındayken silahlı saldırıya uğramıştı. Falyalı kaldırıldığı hastanede, şoförü Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetmişti.

AA’nın haberine göre İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Abdurrahim Çelik katıldı.

Diğer sanıklar Mustafa Söylemez, Ender Yıldız ve Cengiz Şener de tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) duruşmaya bağlandı.

Mehmet Faysal Söylemez, Kıbrıs’a gitmediğini, uyuşturucu kullanıp satmadığını ve kimseye şantaj yapmadığını öne sürdü.

Maktul Halil Falyalı ile tanışmadıklarını savunan sanık; diğer sanık, tanık ve müştekileri de tanımadığını iddia etti.

Erdoğan’dan yardım istedi

Kardeşi Mustafa Söylemez ile ilgili somut delil olmadığını, kendisinin dosyada üretilmiş delillerle sanık yapıldığını ileri süren Mehmet Faysal Söylemez, “Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Burada yargısız infaz yapılmaktadır. Ölen iki insan vardır onların hakkının savunulması gerekir ama doğru şekilde” dedi.

Sanık Mehmet Faysal Söylemez’in avukatı Coşkun Atılgan da dosyada cinayetin Söylemez kardeşler tarafından işlenmediğine dair deliller olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Halil Falyalı’nın gerçekten katilinin kim olduğunu hiç mi merak etmiyorsunuz? Erhan Kinai kimdir hiç mi merak etmiyorsunuz? ‘Ben bu davanın ağırlığını vicdanım boyunca taşıyacağım şu mesajları ben bir okuyayım’ demeyecek misiniz? Görüntüleri izlemeyecek misiniz? HSYK sizin hakkınızda gereğini yapacak. Ben sizin yargılanmanız için her şeyi yapacağım. Siz bu davanın tarafısınız, siz bu delikleri karartansınız. Siz tetikçisiniz.”

‘Verecek bir savunmam yok’

Sanık Mustafa Söylemez ise olay yerinde kendisine ait delil bulunmadığını öne sürerek şunları kaydetti:

“Benim kiraladığım, gelirken de havaalanına bıraktığım aracın içinde 1 adet eldiven bulunmuş. Ben duruşmada o eldivenin bana ait olmadığını söyledim. DNA’sı da bana ait çıkmadı. Benim suçsuzluğumu ispatlayan delilleri saklıyorsunuz. Siz yargıç değilsiniz, tarafsınız. Verecek bir savunmam yok.”

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savundu.

Karar

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mustafa Söylemez’i, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan iki defa müebbet hapis cezasına çarptırdı.

‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ suçundan beraat kararı veren heyet, Söylemez’in bu suç yönünden tahliyesi hükmü de kurdu.

Diğer sanıklar Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız’ı, ‘tasarlayarak öldürmeye yardım’ suçundan 12 yıl altı ay olmak üzere toplam 25’şer yıl hapisle cezalandıran heyet, ‘suç örgütü üyeliği’ suçundan beraati kararlaştırdı.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Faysal Söylemez ve Metin Süs’ün atılı tüm suçlardan beraatlerine hükmeden heyet, ayrıca Mehmet Faysal Söylemez’in tahliyesine yönelik karar aldı.

Yakalamalı sanık Cemil Önal’ın dosyasının ayrılmasını kararlaştıran heyet, duruşmanın SEGBİS çözümü yapıldıktan sonra Söylemez kardeşlerin avukatları Coşkun Atılgan ve Abdulhamit Saysal hakkında, hakaretleri nedeniyle savcılığa ve HSK’ye suç duyurusunda bulunulmasını da hükme bağladı.