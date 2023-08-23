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Yaramazlara biraz batar!

Half-Life 2’nin geliştirilmiş görüntü kalitesine sahip remaster sürümü duyuruldu

Nvidia, oyun festivali Gamescom etkinliği öncesinde efsane oyunlardan Half-Life 2’nin geliştirilmiş görüntü kalitesine sahip yenilenmiş (remaster) versiyonunun geleceğini duyurdu.

Orbifold Studios çatısı altında geliştirilen Half-Life 2’nin remaster sürümü RTX destekli olacak. Nvidia tarafından geliştirilen RTX teknoloji, bilgisayar oyunlarındaki görüntüyü büyük ölçüde geliştiriyor.


Bunun benzeri tarihin en önemli oyunlarından Portal için de yapılmıştı. RTX eklentili Portal nisanda oyuncuların beğenisine sunulmuştu.

Nvidia, oyunla ilgili bir fragmanı dün yayınladı.

Videoda, RTX sayesinde görüntünün iyileştiği görülürken oyunun ne zaman çıkacağı ve şu an hangi aşamada olduğu bilinmiyor.

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