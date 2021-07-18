Hakkında kesinleşmiş 691 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 691 yıl sekiz ay hapis cezası bulunan hükümlü Yalova’da yakalandı.
AA’nın aktardığı emniyet müdürlüğü açıklamasına göre, 2008-2013 yıllarında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 1049 kişinin mağdur olduğu, ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı‘ suçundan yargılanması sonucu toplam 691 yıl sekiz ay hapis ve 6 bin lira adli para cezasıyla aranan M.M.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yalova’da belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan M.M., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.