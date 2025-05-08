Hakkari'de jandarma ters lale nöbetinde

Hakkari’de jandarma farklı bölgelerde açan korumadaki ters laleler için nöbet tutuyor.
Valiliğin X’teki açıklamasına göre halk arasında ‘ağlayan gelin’ olarak da bilinen ters laleler, kentin birçok noktasında açtı.
Yaklaşık 20 gün görülebilen ve korumada olan laleleri koparanlara 577 bin lira ceza kesiliyor.
İlde jandarma, sorumluluk bölgelerindeki ters lalelerin korunması için çalışma yürütüyor.
Lalelerin bulunduğu bölgede nöbet tutarak zarar verilmesini önleyen jandarma ekipleri, vatandaşları da bilgilendiriyor.
🔴 Hakkari İlinde, halk arasında “ağlayan gelin” olarak bilinen ters laleler çiçek açtı.— T.C. HAKKARİ VALİLİĞİ (@HakkariValiligi) May 8, 2025
Yılda sadece 20 gün boyunca görülebilen ve nesli tehlikede olduğu için koruma altına alınan bu endemik bitkinin koparılması 2025 yılı itibariyle 577 bin idari para cezasına tabi.
Hakkari… pic.twitter.com/QjyzErM23l