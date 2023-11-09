Hakim karar vermedi: Barış Pehlivan cezaevinde kalmaya devam edecek

Gazeteci Barış Pehlivan, hakim kararını açıklamadığı için açık cezaevinde kalmaya devam edecek.

Barış Pehlivan.

Cumhuriyet’teki yazısı gerekçesiyle Maltepe Açık Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Barış Pehlivan, hakim karşısına çıktı.

Pehlivan, Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner’le ilgili yargıyı etkileme ve rüşvet iddialarıyla ilgili ‘Mide bulandıran öykü’ başlıklı haberi nedeniyle savunma yaptı.

İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma, salonun küçük olması nedeniyle İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin salonunda yapıldı. Duruşmanın planlanan saati 13.30’du, ancak duruşmaya saat 17.00 civarında başlandı.

Pehlivan, duruşmaya avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşmayı çok sayıda gazeteci, basın meslek örgütü temsilcisi ve avukat takip etti.

Pehlivan’ın savunması

Mahkemenin hakimi Ali Çalı ilk sözü Barış Pehlivan’a verdi. Pehlivan’ın savunmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

*Eğer şu an sanık olduğum bu davanın iddianamesine değer verirsem, benim şu an yargılandığım bu davayı haber yapacak olan tüm meslektaşlarım hakkında suç duyurusunda bulunmam gerekiyor. Hatta bu suç duyurusunun iddianameye dönüştürülüp, hepsinin sizin karşınızda sanık olması gerekiyor.

*Biz burada, “bu yargısal süreci tamamen yasal belgelere dayanarak köşeye taşımak suç mudur değil midir”, onu tartışıyoruz. Dahası, tartışmaktan öte bu benim özgürlüğüme bedel oluyor.

*Yazımı okuduğunuzda göreceksiniz ki; iş kadınının Ömer Faruk Aydıner’den şikayetçi olmasına neden olan iddiası özetle şöyle: İş kadını, uyuşturucu ticareti yapan birinden borç almış. Bu borcun ödenmesi aşamasında da Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner devreye girmiş, ona da ödeme yapılmış. Bu iddialar doğru mu, değil mi; bu davanın konusu değil. Ama savcılık, bu yasal şikâyeti köşeme taşımamı ‘Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ olarak görürse şunu tartışmamız şart: İş kadını ile uyuşturucu baronunun alacak verecek kavgasında iddia edilen arabuluculuk kamu görevi midir?

*Eğer Ömer Faruk Aydıner’e “kamu görevinden dolayı hakaret ettiğim” iddia edilirse… İş kadını ile uyuşturucu baronunun para alışverişinde bir yargı mensubunun görev almasını “kamu görevi” olarak kabul etmemiz gerekir. Bunu söylemeye benim dilim varmıyor ancak biz bunun davasını görüyoruz.

*Biliyorsunuz ki, bu davanın benim açımdan bir başka önemli yönü daha var. Zira, bir gram dahi suçun olmadığı bu dava yüzünden özgürlüğümden mahrum bırakılıyorum. Yıllarca denetimli serbestlikte kalacak ağır suçluları her gün cezaevinden uğurlayan ben, 8 ay kalan denetimli serbestliğimi hapiste geçiriyorum. Meclisten geçen yaz çıkan bir yasa beni özgürlüğüme kavuşturması gerekirken, bu dava gerekçe gösterilerek içeride tutuluyorum.

*Dışarıda yazdıklarımın bedelini içeri atarak ödetenler, sadece bedenimi hapsediyorlar. Zira, nerede olursam olayım yazdım, yazıyorum ve yazacağım. Parmağımdaki nasırla birlikte harflerim de büyüyor.

Savcı cezalandırılmasını istedi

Pehlivan’ın savunmasını tamamlamasından sonra avukatları beyanda bulundu. Avukatlardan sonra Aydıner’in avukatı Buğra Kayım şikayetlerinin devam ettiğini, Pehlivan’ın cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Aydıner’in avukatından sonra duruşma savcısı Sercan Baş esas hakkındaki görüşünü flash diskle mahkemeye sundu. Savcı Baş, görüşünde Pehlivan’ın ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

Pehlivan, tekrar söz aldı ve “Ben ilk kez böyle bir yazı yazmıyorum. Eğer ceza çıkarsa gazetecilerin ne yapması gerektiğini açıklayın. Adliyedeki bütün gazetecileri kovun o zaman. İşleri bu davalara girip haber yapmak, benim yaptığım da bundan ibarettir” dedi.

Savcının görüşünden sonra Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz söz aldı. Ersöz, savcının mütalaasına katılmadıklarını belirterek özetle şunları söyledi:

“Söz konusu yazı gazetecinin haber verme yükümlülüğünde kalan bir makaledir. Bu yazının içinde yer alan her şey gazetecinin halkın haber alma hakkına hizmet ediyor. Haberde geçen bilgiler savcılık için nasıl haber değeri taşımaz, anlamak mümkün değil. Müvekkilim bilgi ve belgeye dayanan bir haber kaleme almış. Bunun ifade ve basın özgürlüğü kapsamında olduğuna şüphe yoktur. Savcının mütalaasını değiştirmesini talep ediyorum.”

Karar açıklanmadı

Diğer avukatların da konuşmalarından sonra hakim Çalı, Pehlivan’ın neden cezaevinde olduğunu, bu davanın cezaevinde olmasına nasıl sebep olduğunu sordu. Avukat Ersöz’ün açıklamasından sonra Pehlivan, “Bugün bu davada karar vermezseniz yarın cezaevine gideceğim” dedi. Hakim Çalı, yazılı savunmaları okumak istediğini söyledi. Pehlivan da bir buçuk dakikada konuyu açıklayabileceğini söylerken hakim Çalı duruşmayı 16 Kasım saat 14.30’a ertelediğini söyledi.

Ne olmuştu?

Pehlivan, MİT üyesinin cenazesi haberi nedeniyle Mart 2020’de 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Pehlivan, cezaevinde altı ay kaldıktan sonra başka bir davaya konu olmamak kaydıyla 9 Eylül 2020’de denetimli serbestlikle tahliye edilmişti.

Pehlivan hakkında 30 Mart 2023’te başka bir haberi yüzünden yeni bir dava açılmıştı. Bu yüzden denetimli serbestliği bozulmuş ve Pehlivan’ın cezaevine girmesine karar verilmişti. Pehlivan, 17 Mayıs 2023’te cezaevine çağrılmış, açık cezaevinde birkaç saat kaldıktan sonra koronavirüs önlemleri kapsamında serbest kalmıştı.

Cumhuriyet’teki yazıları sebebiyle başka davalar da açılan Pehlivan’ın denetimli serbestlik başvurularına yanıt verilmeyince 15 Ağustos’ta tekrar cezaevine girmişti.

Pehlivan’ın yargılandığı davaya konu edilen 30 Kasım 2022 tarihli ‘Mide bulandıran öykü’ başlıklı haber yayınlandığı gün Bakırköy 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ’kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle erişime engellenmişti. Pehlivan, haberinde Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner’in uyuşturucu ticaretiyle ilgili kişilerden rüşvet aldığı ve dosyayı kapattığını yazmıştı. Haberde, söz konusu olaya eski bir istihbaratçının da karıştığı, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu aktarılmıştı. Habere göre, Aydıner de kendini şikayet eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Osman Coşkunpınar’ın hazırladığı iddianameyle Pehlivan’ın 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.