Hakan Öztürk: İşçi sınıfının bir doğrusu sizin gibilerin yüzlerce eğrisini düzeltir hep

İzmir’deki belediye işçilerinin greviyle memleketteki insanların grev kavramından pek uzak oldukları bir kez daha ortaya çıktı. Belediye başkanı gitmiş, sokaktaki çöp yığınlarının başına; sözüm ona çöpleri toplamaya çalışıyor. Sendika görevlisi “Böyle yapmayın başkanım” deyince de buna tepki gösteriyor.

“Buna mı karşı çıkıyorsun” demeye getiriyor. Bunun neresi karışık ki? Belediye işçilerinin görevi o çöplerin toplanmasını sağlamak. Grev olunca onlar işlerini yapmaz ve kimse onların yerine o işleri yapamaz. Bu evrensel bir kural ve bu kadar basit.

Yani belediye başkanının halletmeye çalıştığı şey, belediye işçilerinin birinci dereceden işi. Tabii ki işçiler ve onların temsilcisi olan sendikacılar bu müdahalenin yapılmasını istemezler.

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Mühim yazar Yılmaz Özdil bu olaya çok kızıyor. Kendisi de ’emekçi çocuğu’ olmasına rağmen, belediye başkanına hitaben şöyle buyuruyor: “Biz İzmir’iz, sadece zeybek oynarken diz çökeriz… Başkan Cemil Tugay belediye otobüsüne şoför lazımsa direksiyona biz geçelim, temizlik işçisi eksikse biz çöpçü olalım, itfaiyeciler işe gelmiyorsa varsın yansın şehrimiz, lütfen geri adım atma, İzmirlileri tehdit eden, emekçiyi sömüren sarı sendikayı söküp atalım.” Breh breh breh, bakar mısınız harbicilik düzeyine?

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Bu vesileyle ‘çağdaş ve sosyal demokrat’ olan insanlarımızın gerçek refleksleri ortaya çıktı. Yılmaz Bey’in şahsında konuşursak, işçilerle ‘eşit işe eşit ücret’ verilmesi konusunda anlaşma yapmayı diz çökmek olarak görüyor. O diz çökmek değildir, o sendikayla ve dolayısıyla işçilerle anlaşmaktır. Emekçilerin, işçilerin ve köylülerin hakkından üstün bir İzmirlilik yoktur. Haberiniz ola.

En son aşamada belediye ile sendika arasında anlaşma sağlanmış durumda. En düşük ücret olarak 65 bin lira belirlendi. Şimdi de korodan “Bir belediye işçisi 65 bin lira ücret alır mı, ben o kadar almıyorum” şarkısını dinleyeceğiz. Tamam, çok güzel. O zaman, keşke her fırsatta hiçbir partiye ve hiçbir sendikaya üye olmamakla övünmeseydiniz. Hayatınız bu boş lakırdıyla geçti. Şimdi susup oturun.

Sendikalı olanlar bazı örgütlere üye olanlar söke söke aldı hakkını gördüğünüz gibi. Bunu iyice bir öğrenin.

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İşçi sınıfının bir tane doğrusu, sizin gibilerin yüzlerce eğrisini düzeltir hep. İşçi sınıfının öncü oluşu buradan gelir. O kendi kolektif, eşitlikçi, dayanışmacı ve doğru haliyle toplumun doğal öncüsüdür. Bütün eğriliklerin doğal düzelticisidir.

Hakan Öztürk’ün yazısı