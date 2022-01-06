Hakan Güneş: Kazakistan’daki süreç çeşitli sürprizlere açık

Bu bakımdan çeşitli sürprizlere açık bu süreç. Ya bu eylemler iktidar içi güç mücadelesi, bilek güreşi ve kaynak paylaşımının bir aracı olarak sonlanacak ya da halkın kendine devşirdiği ve şu ana kadar pek olmayan kendi önderlerini çıkarmaya başladığı bir süreç olacak.

Elbette bu ülkede doktora yıllarında yaşamış bir insan, çok dostu eşi sevdiği insanları bulunan birisi olarak ben, Kazakistan halkının bu süreçten olumlu bir sonuçla çıkmasını umut ediyorum, bu da mümkün.

Kazakistan Orta Asya’nın önemli ülkelerinden. Pek çok bölge ülkesinde yaşanılan sorunlar burada yok. Misal, Kazaklar sekülerizm tartışması yapmıyor, bu çok önemli. İkincisi belirli bir endüstriyel altyapı oluşturmuş durumdalar, tamamen dağılmadılar. Okuma-yazma eğitim, sağlık standartları oldukça iyiye giden bir ülke ama hakkını istiyor halk.

Kazaklar ülkedeki zenginliğe rağmen yaşadıkları sıkıntıların pekala farkında. Çinlilere, Ruslara, ABD’lilere, Kanadalılara büyük payların dağıtıldığını görüyorlar. Keza Suudi şeyhleri gibi Rus oligarkları ve AKP’li zenginler gibi gibi lüks yatlarda, dev saraylarda oturan, sürekli Londra’lardan, Paris’lerden fotoğraf paylaşan yönetici sınıfı görüyorlar. Bu da onların canını sıkıyor.

Hakan Güneş’in yazısı