Hakan Güneş: Dünya tarihi ne zaman berrak bir iyi-kötü savaşına sahne oldu ki?

Rusya’nın saldırganlığı mı daha ön planda, NATO genişlemesi mi savaşa giden yolları inşa etti? Egemen bir ulus devletin hakları mı esas alınmalı, azınlık hakları ve ulusların kendi kaderini tayin hakkı mı temel ilke olmalı? Ukrayna’da Nazilerin bulunması mı daha önemli, onları bahane ederek Ukrayna’ya saldıran Putin’in yayılmacılığı mı? Daha sayısız ikilikten bahsedebiliriz. Dünya tarihi ne zaman berrak bir iyi-kötü savaşına sahne oldu ki? Savaş tam da bu denklemlerin dışında yer alan barış umudunu silikleştirir.
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8 Mart Sekiz Kadın | Evrim Kuran: Korkuya rağmen yürümeye devam ettim
Kuşak araştırmacısı, feminist, girişimci, işkadını, yazar, aktivist, akademisyen Evrim Kuran, bugüne kadar farklı alanlarda gördüğü farklı türlerdeki şiddeti anlatırken, ‘kadın cinayetleri’, ‘imposter sendromu’ gibi araştırma konuları ışığında çözüm önerilerini de sıraladı.
8 Mart Sekiz Kadın | Sinem Sandıkçı Gökçen: Yüzde 50 kota, eşit işe eşit ücret
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8 Mart Sekiz Kadın | Şemsa Denizsel: Gördüğüm şiddetten niye ben utanayım?
‘Yeni İstanbul Mutfağı’ olarak tanımladığı Kantin ile 18 yıldır yeme-içme sektöründe Türkiye’nin sayılı kadın şef-patronlarından biri Şemza Denizsel. Bugüne kadar mutfağında yüzlerce profesyonel yetiştirdi. Şemsa Denizsel, gastronomi dünyasında kadın şef-patron olmanın zorluklarını ve tanıklık ettiği olayları anlatmakla kalmadı, çözüm önerilerini de sıraladı.
8 Mart Sekiz Kadın | Prof. Dr. Canan Atılgan: Üzücü gerçek şu ki kadın akla gelmiyor
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8 Mart Sekiz Kadın | Nisan Ceren Özerten: Daha sert ve etkin çözümler üretmeliyiz
Yapımcı Nisan Ceren Özerten’e göre görsel sanatlar ve televizyon dünyası, cinsiyet eşitsizliğine yönelik ‘parmak sallayan’ yapımlar yerine konuyu farklı yönlerden ele alan işler üretmeli: “Bir yapımda, bu bir kadın hikayesi diye yol çıktığımızda, ne kadar nitelikli de olsa işin içini boşaltıyoruz, önce bunu değiştirmeli.”