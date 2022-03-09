Hakan Güneş: Dünya tarihi ne zaman berrak bir iyi-kötü savaşına sahne oldu ki?

Rusya’nın saldırganlığı mı daha ön planda, NATO genişlemesi mi savaşa giden yolları inşa etti? Egemen bir ulus devletin hakları mı esas alınmalı, azınlık hakları ve ulusların kendi kaderini tayin hakkı mı temel ilke olmalı? Ukrayna’da Nazilerin bulunması mı daha önemli, onları bahane ederek Ukrayna’ya saldıran Putin’in yayılmacılığı mı? Daha sayısız ikilikten bahsedebiliriz. Dünya tarihi ne zaman berrak bir iyi-kötü savaşına sahne oldu ki? Savaş tam da bu denklemlerin dışında yer alan barış umudunu silikleştirir.

Hakan Güneş’in yazısı

