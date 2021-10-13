Hakan Güneş: Başarısızlıkları görünmez kılmak yeni dönemin ana kurgusu

AKP, iktidarının 20’nci yılına giderek güç kaybederek, ilerliyor. En geç 2023’te olması beklenen seçimler, iç politikada olduğu gibi dış politika gelişmelerine de yön vermeye başlamış görünüyor. Maliyetli kaynaklardan iç piyasaları rahatlatacak sıcak para akışı arayışları gibi dış siyasette de bazı başarı hikâyelerine yer açılması gerekiyor. Erdoğan’ın son Soçi zirvesinde Putin’den Türkiye’nin İdlib’den çekilme takvimini 2023 sonlarına kadar uzatmasını rica etmiş olması, yaygın konuşulan bir söylenti ve gerçek olması kuvvetle muhtemel. Ancak konunun bununla sınırlı olması mümkün değil. 2023 öncesi son yılların dış siyaset başarısızlıklarını görünmez kılmak ve yakalanacak kimi başarıları ise her gün manşetlerden vererek arşa yükseltmek, bu yeni dönemin ana kurgusu olarak karşımıza çıkıyor.

Hakan Güneş’in yazısı