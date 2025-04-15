Hakan Güldağ: Sanayide işler iyi gitmiyor, üretim düştü

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Sanayide işler iyi gitmiyor. Üretim düştü. Görünen o ki daha da düşecek. Elektrik tüketiminin martta ve nisanda da geriliyor olması hiç hayra alamet değil. Bu kritik dönemde ekonomi yönetimi adım atmayı hiç düşünmüyor mu? Sanayi üretimi, hem aylık hem yıllık bazda daraldı. Elektrik tüketimi de… Sanayi üretimi ile elektrik tüketimi arasındaki güçlü ilişkiyi göz önüne alırsak, martta da şubata yakın bir daralma yaşanabilir.

Sahadaki gözlemlerimiz de, maalesef verileri destekliyor. Kahramanmaraş’tan genç bir iplik sanayicisinin söylediği çarpıcıydı; “Büyük üreticilerimizden bazıları kapıya kilidi vurdu. Biz şimdilik yarı kapasite ile çalışıyoruz. Ama bizde de bir haftadır telefon çalmıyor!” Plastik-kauçuk sektöründe iş yapan bir KOBİ patronu, “Kafamdan dumanlar çıkıyor” dedi; “Bayram öncesinden çalışanlara borcum kaldı ve hiç yeni sipariş yok!”

Sanayicinin ‘umutsuzluğa rağmen ilerleyebilme’ yeteneğine sımsıkı sarılabilmesi için ekonomi yönetiminden sağlam bir destek iyi olmaz mı?

Hakan Güldağ’ın yazısı