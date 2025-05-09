Hakan Fidan suikast girişimine uğramış

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçmişte suikast girişimine uğradığını belirterek “Ağır arsenik ve cıva verildi. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı, 4-5 sene oluyor” dedi.

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Fidan, 24 TV yayınında konuştu.

Modern zamanlarda fizikselden ziyade ‘karakter suikastı’ tehdidiyle karşı karşıya olunduğunu söyleyen Fidan bununla beraber kendisinin fiziken de suikasta uğradığını belirtti.

Bakan “Zehirlendik de tedavi de gördük. Onun dışında karakter suikastına sürekli maruz kalıyoruz, bu kavganın bir parçası” dedi.

Zehirlendiğini daha önce açıklamadığını kaydeden bakan “Ağır arsenik ve cıva verildi. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene oluyor” dedi.

Fidan, kimin yaptığı konusunda bir bilgisi olup olmadığına dair soruyaysa “O detaylara girmeyelim. O dışarılarda olan konular, yani sadece içeride düşman yok. Her yerde düşman var” dedi.