Hakan Aksay: Belki de giderek aşk ve aile hayali tarihe karışıyordur

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Evlenecek çiftlere teşvik yağdırılacak, boşanmalar ‘ikna yoluyla’ engellenmeye çalışılacak. Tutar mı? İnşallah. Ama bilinmez.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2024 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerine bakarsak durum pek parlak değil.

Enflasyon, zamlar, açlık sınırında asgari ücret falan derken aile kurumu 2024 yılında iyice bir sarsılmış; bir önceki yıla göre boşanan çift sayısı 14 bin civarında artmış. Tabii bunda ‘internet çağının etkileri’ de az değil.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 567 bin 11 iken 2024 yılında 568 bin 395 olmuş. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı, 2024 yılında binde 6,65 olarak gerçekleşmiş.

Boşanan çiftlerin sayısı ise 2023 yılında 173 bin 342 iken 2024 yılında 187 bin 343 olmuş. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2024 yılında binde 2,19 olarak saptanmış.

Boşanmalar oran olarak en fazla Antalya, İzmir ve Karaman’daymış. En az ise Hakkari, Şırnak, Siirt ve Muş’ta.

Geçmişe göre boşanmaların arttığı ve ayrılık kararının daha kolay alındığı yaygın kanı.

Kim bilir belki de giderek aşk ve aile hayali tarihe karışıyordur. Ne dersiniz?

Hakan Aksay’ın yazısı