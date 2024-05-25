Meteorolojinin son değerlendirmesine göre hafta sonu yurt genelinde yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Zonguldak, Düzce, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında ve Mersin’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Yarın yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun iç ve doğusu yağışlı geçecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Pazar günü ise kıyı kesimler dışında yurt genelinde yağış görülecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.