‘Hafta sonu ne yapsak’ diyenlere…

DİLEK ÜĞÜDEN

Bu hafta sonunu boş geçmek istemeyenler için, İstanbul’da yine bir dizi etkinlik ve gösteri var. Geleneksel sanatlardan modern sergilere, konserlerden alternatif tiyatro gösterimlerine kadar geniş bir yelpazede yer alan bu etkinlikler, şehrin sanatsal ve kültürel çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Çocuklarla gidilebilecek etkinlikler de ‘bonus’.

Diken’in seçkisi şöyle:

Öteki / Tiyatro

Sezonun en iddialı oyunlarından Öteki, Emin Alper’in Dostoyevski’nin ‘Öteki’ adlı aynı eserinden sahneye uyarlayıp yönettiği ilk tiyatro oyunu. Geçen ay ilk kez izleyiciyle buluşan oyunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Derya Karadaş, Erdem Şenocak ve Gökhan Yıkılkan da var. Biletler burada!

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 17 Şubat Cumartesi, 20.30

Zengin Mutfağı / Tiyatro

Vasıf Öngören’in kaleminden çıkan, 1978’de yine Şener Şen’in başrolünde yer aldığı Zengin Mutfağı, bu hafta sonu izleyebileceğiniz bir diğer oyun. Genç oyuncu kadrosuyla bu sezon yoğun ilgi gören oyunda 1970’te işçi hareketinin, zengin bir ailenin köşkünde çalışanların hayatına etkisi ele alınıyor… Biletler burada!

Yer: Maximum Uniq Hall

Tarih: 17 Şubat Cumartesi, 21.00

İyi Bir Aile Değiliz / Sinema

Senarist ve yönetmen koltuğunda sevilen oyuncu Haki Biçici’nin yer aldığı İyi Bir Aile Değiliz, babalarının ölümünden sonra kendilerini türlü olayların içerisinde bulan bir ailenin yaşadıklarını konu ediyor. Derya Karadaş, Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever gibi sevilen isimlerin yer aldığı bu eğlenceli film, hafta sonunuzu keyifli hale getirebilir, bizden söylemesi. Biletler burada!

Casablanca / Film gösterimi

Oscar ödüllü Casablanca, bir kış etkinliği olarak bu hafta sonu Beykoz Kundura sahnesinde sahneleniyor. Humphrey Bogard ve Ingrid Bergman’ın başrollerinde olduğu filmde İkinci Dünya Savaşı sırasında Fas’ta yaşanan bir kaçış hikayesi konu ediliyor. Biletler burada!

Yer: Beykoz Kundura Sinema

Tarih: 17 Şubat Cumartesi, 16.30

Cenk Erdoğan Trio / Konser

Bu hafta sonu şehirde yapılabilecek en iyi etkinliklerden biri de ‘En İyi Yeni Çağ Albümü’ dalında Grammy Ödülü dahil birbirinden değerleri başarıla imza atmış müzisyen Cenk Erdoğan’ı dinlemek! Biletler burada!

Yer: Zorlu Touché

Tarih: 17 Şubat 2024, 21:00

Altın Kozanın İçinde / Film gösterimi

Annesini bir kaza sonucu kaybeden yeğeniyle bir yolculuğa çıkan Thein’in hikayesini ele alan bu film, aynı zamanda Cannes Film Festivali’nde Altın Kamera ödülü almıştı. Pera Müzesi’nin atmosferinde, hayatın anlamını sorgulamak isterseniz bu etkinliği kaçırmayın deriz. Biletler burada!

Yer: Pera Müzesi

Tarih: 18 Şubat Pazar, 15.00

Havada- Serkan Aka / Sergi

Serkan Aka’nın kişisel sergisi Havada, sanatçının gündelik eşyaları bir araya getirerek yarattığı ses heykellerini içeriyor. Bunlara ses manzarası adını veren sanatçı, sıradan nesnelerden çıkan umulmadık sesleri bu etkileyici sergiyle ortaya koyuyor.

Yer: Schneidertempel Sanat Merkezi Karaköy

Tarih: Pazartesi hariç her gün 11.00- 18.00

Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi / Sergi & Atölye

Bu sergiyi rehberli turla gezen katılımcılar, İstanbul tarihinin doğal ve kentsel unsurlarını belgelemekte de kullanılmış panoramaları inceleme fırsatına sahip olacak. Müzik terapisti Danny D. Kora yürütücülüğünde gerçekleşen atölyede ise katılımcılar, çok sesli İstanbul doğasına doğru müzikal bir keşfe hazır olmalı…

Biletler burada!

Yer: Pera Müzesi

Tarih: 18 Şubat Pazar, 14:00

ALFABE / Deneysel fotoğraf atölyesi

Bu keyifli atölyede, deneysel fotoğraf sanatı hakkında genel bir teori bilgisi verildikten sonra katılımcıların alfabeden bir harf seçmeleri istenecek. Ardından seçtikleri harfle başlayan kelimeyle ilgili bir eser üretmeleri için baskın atölyesine geçilecek. Sizce de kulağa çok heyecan verici gelmiyor mu? Eğer sizin de fotoğrafa ilginiz varsa bu keyifli atölyeyi kaçırmayın deriz.

Detaylı bilgi ve kayıt burada!

Yer: Akbank Sanat

Tarih: 17 Şubat Cumartesi, 16.00

Bonus: Çocuklarla yapılabilecek etkinlikler

Benim Sahil Sahnem / Çocuk atölyesi

Cevdet Erek’in ‘SSS- Sahil Sahnesi Sesi’ isimli 2006 tarihli yapıtından esinlenerek kurgulanan atölye, 6-9 yaş çocukları dalga seslerinden esinle görsel bir kompozisyon üretmeye davet ediyor. Katılımcı çocuklar ayrıca atölye kapsamında, Arter’de devam eden ‘Kendi Gölgesinde‘ başlıklı sergiyi de gezebilecekler… Biletler burada!

Yer: Arter

Tarih: 17 Şubat Cumartesi, 11.00

Minik Eller Pizza Pişiriyor / Çocuk atölyesi

Adından da anlayacağınız üzere bu keyifli atölyede geleceğin şef adayları hem eğlenecek hem de elleriyle pizza pişirecek!

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 17 Şubat Cumartesi, 12.30

Müzede Bilgi Avı / Oyun atölyesi

8-12 yaş çocuklar için düzenlenen atölyede çocuklar, bir endüstri müzesinin içerisinde objeler arasında kaybolarak müzenin serüvenine katılacaklar. Elbette sonunda onları bir ödül bekliyor olacak. Biletler burada!

Yer: Rahmi M. Koç Müzesi

Tarih: 17 Şubat Cumartesi, 14.00

Ütopik Ormanda Kaybolmak / Çocuk atölyesi

Bu keyifli çocuk atölyesinde önce ‘Mat Collishaw: Aritmi‘ isimli sergi görülecek. Ardından akrilik ve özel kağıtlar kullanılarak ütopya konulu keyifli bir sanat çalışması yapılacak. Biletler burada!

Yer: Borusan Contemporary

Tarih: 17 Şubat Cumartesi, 13.30