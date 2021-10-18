Hafta ortasından sonra yağışlar gidiyor, yaz geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yurdu etkileyen yağışlar hafta ortasından sonra etkisini kaybedecek ve hava sıcaklıkları yükselişe geçecek.

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Güney kıyılarında 30 dereceye yaklaşacak

Yağışlar özellikle Türkiye’nin kuzey kesimlerde kuvvetli şekilde sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yağışlar salı gününden sonra etkisini kaybedecek ve hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. İstanbul’da hafta sonuna doğru sıcaklıklar 20 dereceyi bulurken, güney kıyılarında 30 dereceye yaklaşacak.

Hafta ortasına kadar devam edecek

Ancak yağışlar hafta ortasına kadar devam edecek. Buna göre, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Kilis ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.