Hafta başından bu yana gelen 72 kuruş zamdan sonra benzine indirim geliyor

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre son 10 günde üç kere zamlanan benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 25 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

İndirimden sonra İstanbul Avrupa yakasında litre başına ortalama benzin fiyatları 8,65’ten 8,40 seviyesine düşecek.

Benzine pazartesi 44 kuruş, salı günü ise 28 kuruş zam gelmişti. 16 Ekim’de de 37 kuruş zamlanan benzinde daha önceki zamların bir kısmı eşel mobil sisteminden karşılandığı için pompa fiyatlarına yansımıyordu. Ancak üst üste yapılan zamlar sistem limitini doldurduğu için artık doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, enerji fiyatlarındaki artışın devam etmesi ve 9,80’leri aşan dolar kurunun bu seviyelerde kalması durumunda yeni akaryakıt zamlarının kapıda olduğunu söylemişti.