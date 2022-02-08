Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyede

Türkiye’ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkıra adliyeye sevk edildi.

Ankara’da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002’de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun katil zanlılarından Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye’ye getirilerek 27 Ocak’ta emniyete teslim edilmişti. Bozkır’ın gözaltı süresi iki kez uzatılmıştı.

AA’nın haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine götürüldü. Bozkır’ın sorgusuna başlandığı öğrenildi.