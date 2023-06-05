H.K.G. davası ertelendi

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin henüz altı yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli’yle ‘evlendirilerek’ yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin dava 17 Temmuz’a ertelendi.

Yusuf Ziya Gümüşel. Fotoğraf: AA

Davada, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’e ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl altı aya kadar, H.K.G’nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı‘ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor.

Davanın dördüncü duruşması bugün Kartal’daki İstanbul Anadolu Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Anka’nın aktardığına göre dava, 17 Temmuz 2023 tarihine ertelendi. Davanın ilk duruşması 31 Mart’ta görülmüştü.

Ne olmuştu?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmamıştı. Tepkiler üzerineyse iki isim, hakkında gözaltı kararı verilerek tutuklanmıştı.

Yusuf Ziya Gümüşel, eşi Fatma Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında düzenlenen iddianamede Gümüşel çiftinin ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlamasıyla 22,5 yıl hapsi istendi. Kadir İstekli hakkında da ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlamasıyla toplam 67 yıl 10 ay hapis cezası talep edildi.

H.K.G., 2012’de regl düzensizliği şikayetiyle doktora gitmiş, cinsel istismara uğramış olabileceğinden şüphelenildiği için soruşturma başlatılmıştı. Tarikat üyeleri H.K.G. yerine 21 yaşında başka bir kadını teste sokmuş, böylece H.K.G. için 21 yaşındaymış gibi kemik raporunun alındığı ortaya çıkmıştı.