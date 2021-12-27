H. Bader Arslan: Piyasa faiziyle politika faizi arasında uyum göremiyoruz

Biliyorsunuz 23 Eylül’den beri Merkez Bankası, politika faizinde indirim yapıyor. Politika faizi yüzde 19’dan yüzde 14’e indi. 5 puanlık indirime rağmen, 17 Aralık tarihli TCMB verilerine göre, mevduat faizi 2,5 puan geriledi. Konut kredisi faizleri 0,6 puan, ticari kredi faizleri 0,7 puan düştü. İhtiyaç ve taşıt kredi faizlerinde ise sırayla 2 ve 1,1 puanlık artış yaşandı. Aşağıdaki grafikte görmediğiniz devlet tahvili faizlerinde ise vadeye göre değişen 3-4 puanlık artışlar var. Yani piyasa faizleri ile politika faizi arasında henüz bir uyum göremiyoruz. Hatta terse hareket edenler var.
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