Yaramazlara biraz batar!

Güzellik uğruna her yıl milyonlarca eşek öldürülüyor

Çin’de gençliği koruma amaçlı bir ilaç için her yıl milyonlarca eşek öldürülüyor.

Fotoğraf: Donkey Sanctuary

Çin’de eşek derisindeki jelatinle üretilen Ejiao adlı bu geleneksel ilaca talep çok yüksek.


BBC Türkçe’nin aktardığına göre ilacın sağlığı geliştirici ve gençliği koruyucu özelliklere sahip olduğuna inanılıyor.

Eşek derileri kaynatılarak jelatin elde ediliyor ve bu jelatin toz, hap veya sıvı haline getiriliyor veya yiyeceklere ekleniyor.

2017’den bu yana kampanya yürüten Donkey Sanctuary (Eşek Barınağı) adlı kuruluş, yeni bir raporda dünyada her yıl en az 5,9 milyon eşeğin Ejiao yapımı için katledildiğini kaydetti.

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