Güvenç Dağüstün: Merve Dizdar’ın söyledikleri yalan mıydı?

Merve’nin Cannes’de aldığı ödül sonrası yaptığı konuşma gündem oldu.

Yer yerinden oynadı özgürlükler ülkesi ülkemizde. Vay efendim Dizdar ülkemizi dünyaya şikayet mi ediyordu! Kimse Merve’nin söylediklerine itiraz etmiyordu aslında. Ama ülkemizi şikayet ediyordu. Vay be!

Hayatındaki tek başarısı ana dilinde bilip de kullandığı elli sözcük olanlar Merve’ye hakaretler yağdırıyordu. Sefil hayatlarında uğradıkları hiç bir saldırıya aldırış etmeyenler genç bir sanatçıyı dövmeye çalışıyorlardı. İş öyle ileri gidiyordu ki birisi sosyal medyada Cannes Film Festivali ile ilgili “Bu mu dünyaca ünlü festival! Bunlar en fazla erotik film seçkisi yapar” diyecek kadar cahilce ileri gidebiliyordu.

Merve’ye parmak sallayanların ortak ezber cümlelerinden biri de şuydu: “TRT dizisiyle meşhur oldun sen, akıllı ol!”

Merve’yi bulsalar ağız burun dalacaklar yahu! Öyle bir salyalı güruh! Utanç içinde okudum yazılan çizileni.

“Devlet” tebrik etmedi mesela Merve’nin bu Uluslar arası başarısını! Kültür Bakanı’nın eşi tebrik etti diye onu da linç ettiler.

Merve’nin ödül konuşmasında itiraz edilecek ne vardı peki? Söyledikleri yalan mıydı?

Güvenç Dağüstün’ün yazısı