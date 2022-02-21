Güvenç Dağüstün: Bu iktidarla ülkenin politik şarkıları da evrim geçirdi

E benim güzel kardeşim, bu insanların fikirleri değişmezse, bu tarafa geçmezlerse sen nasıl kazanacaksın rakibine karşı? “Ne güzel, o da anladı ve geldi” diyeceğine abuk analizler kasmanın ne manası var?

Eurovision jürisi gibi oturup bir de şarkı eleştirmek nedir?

En güzelini Umay Umay söylemiş: “Geççek milli moraldir, tepinmelik neşedir. İyi ki yaptı. Poptan da fazlası beklenmez.”

Bir milyoncularla iş tutan sözde “indie (bağımsız)” müzisyenler yirmi yıllık zulmün son günlerinde yaya kalmamak için Tarkan’ın gemisine binmeye çalışıyorlar. Yemezler! Ama bir şey diyor muyuz? Binsinler, bu bile iyidir.

Bu iktidarla ülkenin politik şarkıları da evrim geçirdi. “Ekonomi Tıkırında”dan “Geççek”e geldik. Olsun! Kötü bir şey yok bunda, yeter ki geçsin, yeter ki gitsin!

Güvenç Dağüstün’ün yazısı