Güven Gürkan Öztan: Türkiye’de yurttaşlar her gün yeni bir kurban veriyor rejime

Türkiye’de yurttaşlar her gün yeni bir kurban veriyor rejime. Muhalif kanallarda bir alt yazı, bir son dakika haberi, sonra sosyal medyada “falanca yalnız değildir” etiketi… Tehditler üst üste, peşi sıra geliyor, o kadar yoğun ki saldırı kim, ne zaman, hangi gerekçeyle hedef tahtasına kondu hatırlamıyoruz bile. Her yeni şok, bir öncekini belleklerden siliyor, umutsuzluğu derinleştiriyor. “Bu kadar olmaz” denilen ne varsa, uzun süredir ülke yaşamının rutini haline geliyor. Fiili olağanüstü hal rejimi, ülkenin altını üstünü talan ediyor. Abluka ağırlaşıyor ağırlaşmasına ama her defasında “gündem değiştiriyorlar”, “kutuplaşma istiyorlar”, “oyuna gelmeyelim” korosu sahneye çıkmaktan vazgeçmiyor. O kadar eminler ki kendilerinden, yıllardır aynı besteyi, aynı şevkle söylüyorlar. Dinleyici de, alkış da hazır nasıl olsa.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı