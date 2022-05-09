Güven Gürkan Öztan: Türkiye merkez ve uç sağında büyük bir itiş kakış var

Türkiye merkez ve uç sağında büyük bir itiş kakış var. AKP’nin sağda bıraktığı boşluğu doldurma, dahası ANAP tipi köhnemiş bir merkez sağcılığı diriltme sevdası öylesine iştah kabartıyor ki Millet İttifakı’nın önemli isimleri birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içine giriyor. CHP’nin “merkez” aşkı, İyi Parti’nin, DP’nin, DEVA’nın hatta Gelecek Partisi’nin merkez sağı temsil etme iddiası tuhaf bir benzeşme hali yaratıyor. Özal’ın dört eğilimi birleştirme tezinin güncel hali olan helalleşme, herkesi kucaklama, “endişeli muhafazakârları” kazanma söylemi muhalefetin diline pelesenk olmuş durumda. Hal böyle olunca sosyal demokratlar Erbakan anmasında boy gösteriyor, Türkeş’i ve Özal’ı hayırla yad ediyor iken; İmamoğlu gezisine AKP döneminin tetikçilerini davet etmekte beis görmüyor.
SON HABERLER
Demirtaş’tan ‘puslu havayı’ dağıtacak altı madde: Başka yolu yok
Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, AKP-MHP iktidarının … Devamı...
Atatürk Havalimanı’na ‘millet bahçesi’ operasyonu: ‘Kırma işi gizli tutuluyor’
Tarifeli seferlere 2019'da kapatılan Atatürk Havalimanı'na inşa edileceği … Devamı...
Ali Nesin duyurdu: Cemaatin taciz ettiği Nesin Vakfı’nın banka hesapları bloke edildi
Matematikçi Ali Nesin, Nesin Vakfı’nın banka hesaplarının bloke edildiğini … Devamı...
Mevzuat değiştirilmezse trafik cezaları en az iki katına çıkacak
Vergilerde kullanılan 'yeniden değerleme oranı' 2023 için yüzde 120'ye … Devamı...
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, sabah saatlerinde … Devamı...
Günlük tahmin: Ege ve Akdeniz için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük değerlendirme raporuna göre Türkiye'nin … Devamı...
Türkiye, tıbbi cihazda eski teknolojileri kullanıyor
Yerli ve yabancı sektör temsilcileri, Türkiye’nin tıbbi cihazda eski … Devamı...
Süt ürünlerine yüzde 30 zam yolda
Üreticiler, çiğ süt fiyatlarındaki artışın ürünlere yüzde 30 zam olarak … Devamı...
Havai fişek fabrikasındaki patlamada oğlunu yitiren babaya suç duyurusu
Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen … Devamı...
İstanbul’un göç haritası çıkarıldı: Her ülkeden insan var
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul’un 39 ilçesinde yürütülen … Devamı...