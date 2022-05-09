Güven Gürkan Öztan: Türkiye merkez ve uç sağında büyük bir itiş kakış var

Türkiye merkez ve uç sağında büyük bir itiş kakış var. AKP’nin sağda bıraktığı boşluğu doldurma, dahası ANAP tipi köhnemiş bir merkez sağcılığı diriltme sevdası öylesine iştah kabartıyor ki Millet İttifakı’nın önemli isimleri birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içine giriyor. CHP’nin “merkez” aşkı, İyi Parti’nin, DP’nin, DEVA’nın hatta Gelecek Partisi’nin merkez sağı temsil etme iddiası tuhaf bir benzeşme hali yaratıyor. Özal’ın dört eğilimi birleştirme tezinin güncel hali olan helalleşme, herkesi kucaklama, “endişeli muhafazakârları” kazanma söylemi muhalefetin diline pelesenk olmuş durumda. Hal böyle olunca sosyal demokratlar Erbakan anmasında boy gösteriyor, Türkeş’i ve Özal’ı hayırla yad ediyor iken; İmamoğlu gezisine AKP döneminin tetikçilerini davet etmekte beis görmüyor.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı