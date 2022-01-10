Güven Gürkan Öztan: Tam aksi bir tablo ortaya çıktı

Düzen muhalefetine göre Erdoğan’ın taktiği boşa düşmüş, “oyun bozulmuştu.” “Kutuplaşma silahı” iktidarın elinden alınmıştı. Herkes gönül rahatlığıyla seçimi bekleyebilirdi. Hâlbuki kendileri görmek istemese de, tam aksi bir tablo ortaya çıktı. İlk seçimde iktidara geleceğini söyleyen Millet İttifakı, en temel anayasal hak söz konusu olduğunda müzmin mağlup psikolojiyle hareket ederek AKP- MHP’nin değirmenine su taşıyıverdi. Bugün sokağı öcüleştirmenin yarın başka siyasal ifade alanlarını yitirmek olduğunu görmek istemedi. Nitekim tam tartışma kapandı derken geçtiğimiz cumartesi Devlet Bahçeli sahne aldı ve muhalefete gözdağı listesine adını yazdırdı: “CHP Genel Başkanı sanki bağ bağışlar gibi ‘sokağa çıkmayacağız’ diyor… Sokağa dökülseniz ne yazar, dökülmeseniz ne çıkar?” Bahçeli için değişen pek bir şey yoktu, ne de olsa kendisi benzer sözleri bundan yaklaşık 1,5 yıl önce de sarf etmişti.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı