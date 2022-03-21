Güven Gürkan Öztan: Sırf bu düzenleme nedeniyle muhalefet ayağa kalkmalıydı

İktidar, barajın yüzde 7’ye düşürüldüğü seçim yasasını bir “demokrasi nişanesi” olarak pohpohlamak uğraşında dahi değil. Kendileri de seçmen de bu yasanın temsilde adalet için gündeme gelmediğini gayet iyi biliyor. Partili CB’ye daha önce devlet imkânlarıyla fiilen yaptığı seçim propagandasını, 2023 için hiçbir engel söz konusu olmadan sürdürmesini sağlayan bir yasa taslağının adaletin herhangi bir biçimiyle ilgisi olması zaten düşünülemez. Sırf bu düzenleme nedeniyle muhalefet ayağa kalkmalıydı ama 2015 ve 2018’de olanları çoktan kanıksamış durumdalar.
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