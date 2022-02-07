Güven Gürkan Öztan: Sessizlik perdesi, işçi eylemleriyle yırtılıyor

Herkes yakın zamana kadar birbirine aynı soruyu soruyordu: “Nedir bu sessizlik?” Öyle ya yurttaşlar geçinemediği için intihar ediyor, gençlerin birçoğu ülkeden kaçmak için fırsat kolluyor, emeklisi çalışanı ayın sonunu getiremiyordu. Buna rağmen kimilerine göre korkudan, kimilerine göre “kadercilikten”, kimilerine göre “lidersizlikten” sokaklara taşan bir hak arayışından, bir protesto dalgasından söz etmek mümkün olmuyordu. Emekçi sınıfların taleplerine sırtını dönen düzen siyaseti, iktidarıyla muhalefetiyle bu suskunluktan memnundu. Ancak o sessizlik perdesi, şimdi Türkiye’nin dört bir köşesinden yükselen işçi eylemleriyle yırtılıyor. İşçilerin kararlı haykırışı, halkın elektrik ve doğalgaz zamlarını protesto eylemleri ile birleşiyor. Buna rağmen Meclis muhalefeti seçmene “Bunlar ekonomiyi yönetmiyorlar” diyerek sandığı beklemelerini öğütlemekle yetinirken, iktidar “Bu da geçecek” şarkısını söylemeye devam ediyor.
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