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Yaramazlara biraz batar!

Güven Gürkan Öztan: ‘Reisçikler’ hiç de o kadar güçlü olmadıklarını anladı

Peker’in açıklamaları, SADAT ve TÜGVA meseleleri, Yaşar Aydın’ın cumartesi günkü yazısında ifade ettiği gibi birbirinden kopuk başlıklar değil. Yeni dönem tartışmaları sürerken, iktidardaki zayıflama beraberinde iç konsolidasyonu değil, tasfiyeleri getirecek. İktidarın “kaleleri” olarak gördüğü yerlerde açılan gedikler büyüyecek. “İçeriden sızıntı” denilen şeyler ise muhtemelen iktidar içindeki bir kanadın ya da kanatların yeni döneme hazırlığının bir parçası olarak önümüzdeki günlerde devam edecek. Tansiyon daha da yükselecek.

Neticede kendisini vazgeçilmez sanan “reisçikler” hiç de o kadar güçlü olmadıklarını anlamış durumdalar, soğukkanlılıklarını kaybetmeleri bundan. Sırtlarını dayadıkları egemen güçlerin oyun planlarında kimileri kılık değiştirerek var olmak isteyecek, kimileri tarihin çöplüğüne atılacak. 


Güven Gürkan Öztan’ın yazısı

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