Güven Gürkan Öztan: Nefessiz kalan bir toplum ‘Geççek’ diye haykırırken siyaset üzerine düşeni yapabilir mi?

Son 10 yılda “geççek” gibi toplumsal heyecanın saman alevi misali parladığı örnekler gördük. Bunlar kalıcı bir dönüşümün ateşleyicisi olamadılar, iktidar her defasında ayak oyunlarıyla bu heyecanı bastırdı, muhalefet de iktidarın değirmenine su taşıdı. Şimdi farklı olabilir mi? Kriz sarmalında nefessiz kalan bir toplum “geççek” diye haykırırken siyaset üzerine düşeni yapabilir mi? Şimdiden evet ya da hayır demek zor. Ancak görünen o ki kurumsal siyaset ile toplumsal muhalefet arasında sahici bir bağ kurmadan “geççek olanın geçmesi” de yeterli olmayacak. Derin yaralar açan bu neoliberal İslamcı tahribatının “geçmesi” için kamuculuğa, laikliğe, emeğin gücüne, bağımsızlıkçı bir siyasete yüzümüzü dönmek zorundayız.
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