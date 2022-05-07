Güven Gürkan Öztan: Krizi yine kendi lehine çevirmek için elinden geleni yapıyor

Ekonomide iktidarın izlediği yok sayma ya da yanlışı başkasına fatura etme tavrı, sosyal sorunlar mevzubahis olduğunda da aynen tekrarlanıyor. En az 10 yıllık mazisi olan sığınmacı ve göçmen meselesinde gelinen aşama bir diğer örnek. Mesela TBMM Başkanı Mustafa Şentop, göçün küresel bir sorun olduğunu söylerken çok önemli bir gerçeği, bu sorunun büyümesinde AKP’nin rolünü perdelemeye çalışıyor. Sözünü ettiği küresel problemin neden Türkiye’de bu denli yakıcı bir hal aldığını anlatmak yerine odağı genelgeçer saptamalara doğru kaydırıyor. Halbuki “mazlumların hamisi” rolüne öykünen iktidar, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana izlenen sınır-göç politikasını 2011’de 180 derece ters istikamete çevirmekle kalmadı, siyasi çıkarı uğruna kontrolsüz göçü hem tetikleyen hem de büyüyen sorunları görmezden gelen bir siyaset izledi. Şimdi çığırından çıkma aşamasına gelen krizi yine kendi lehine çevirmek için elinden geleni yapıyor. Önce öfkenin artmasını izliyor, sonra kendini sorunu “sağduyu” ile çözecek tek güç olarak lanse etmeye çalışıyor.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı