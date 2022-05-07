Güven Gürkan Öztan: Krizi yine kendi lehine çevirmek için elinden geleni yapıyor

Ekonomide iktidarın izlediği yok sayma ya da yanlışı başkasına fatura etme tavrı, sosyal sorunlar mevzubahis olduğunda da aynen tekrarlanıyor. En az 10 yıllık mazisi olan sığınmacı ve göçmen meselesinde gelinen aşama bir diğer örnek. Mesela TBMM Başkanı Mustafa Şentop, göçün küresel bir sorun olduğunu söylerken çok önemli bir gerçeği, bu sorunun büyümesinde AKP’nin rolünü perdelemeye çalışıyor. Sözünü ettiği küresel problemin neden Türkiye’de bu denli yakıcı bir hal aldığını anlatmak yerine odağı genelgeçer saptamalara doğru kaydırıyor. Halbuki “mazlumların hamisi” rolüne öykünen iktidar, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana izlenen sınır-göç politikasını 2011’de 180 derece ters istikamete çevirmekle kalmadı, siyasi çıkarı uğruna kontrolsüz göçü hem tetikleyen hem de büyüyen sorunları görmezden gelen bir siyaset izledi. Şimdi çığırından çıkma aşamasına gelen krizi yine kendi lehine çevirmek için elinden geleni yapıyor. Önce öfkenin artmasını izliyor, sonra kendini sorunu “sağduyu” ile çözecek tek güç olarak lanse etmeye çalışıyor.
SON HABERLER
Türkiye önlem almıyor ama Fed içinden resesyon riski uyarıları artıyor
Minneapolis Merkez Bankası Başkanı Neel Kashkari, tedarik zincirinde … Devamı...
Elektriğe bir zam da denetimden gelebilir
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik dağıtım şirketlerinin … Devamı...
Yerel seçimde hezimetin ardından Boris Johnson’ın koltuğu tehlikede
Britanya'daki yerel seçimlerde iktidardaki Muhafazakar Parti, 460'tan fazla … Devamı...
Rapor: Kokain yakalamaları rekor kırdı, kullanım artıyor
Avrupa Birliği'nin (AB) yayımladığı bir raporda Avrupa'da kokain ve … Devamı...
Fed kararı, Bitcoin’e bir gün bile nefes aldırmadı: Kripto paralarda düşüş sürer mi?
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları kripto para … Devamı...
Küba’da tarihi otelde patlama: Ölü sayısı 18’e yükseldi
Küba'nın başkenti Havana'da dün tarihi bir otelde meydana gelen patlamada … Devamı...
BM’den ‘limanları acilen açın’ çağrısı: Küresel açlık krizi kapıda
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Ukrayna'da üretilen … Devamı...
Gaziantep FK ligde kaldı, Altay ve Rizespor küme düştü
Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 … Devamı...
ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımı 3,8 milyar dolara çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya ABD ordusunun envanterinden … Devamı...
İmamoğlu’nun gezisini bir de ‘o araçta’ yer almayan muhabirden dinleyin
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz … Devamı...