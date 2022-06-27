Güven Gürkan Öztan: İşte bu yüzden çatırdayan iktidar ayakta kalmaya devam ediyor

AKP’liler arasındaki salvolar, devlet bürokrasisinde gözdağı operasyonları, iktidarın küçük ortaklarının kaprisleri, mafya liderinin ifşaları, AK trollerin günah çıkarmaları… Hepsi birer çatırdama sesi doğru, sanki kirişler çatlıyor, duvarlardaki çatlaklar büyüyor, harç dökülüyor. Fakat bunlar sanıldığı gibi Erdoğan’ı büyük bir endişeye sevk etmiyor. Bilâkis çatırtıları, kendisi olmasa binanın çökeceğine işaret eden alametler olarak sunuluyor. Enkaz altında kalmak istemeyen rejim unsurları, birbirlerini yemekten vazgeçemese de Erdoğan’ın etrafında etten duvar olmayı sürdürüyor. Muhalefetin karşısında “ne pahasına olursa olsun Erdoğan’la bir dönem daha” diyenlerin örtük bir koalisyonu var. Muhalefet, binanın dışında çatırdama seslerine kulak kesilmiş, Saray denilen bu “iktidar plazası” çökecek biz aynı yerde, hisselere pek de dokunmadan başka bir müteahhit ve mimarla yenisini inşa edeceğiz diyor. Bu kez iktidar plazasının “akıllı bina” olacağını, halkın üst katlardan manzarayı seyredemese de kolaylıkla binaya girip çıkabileceğini, plaza yöneticisinin bina faturasını halka daha az yansıtacağını vaat ediyor. İşte bu yüzden de çatırdayan iktidar ayakta kalmaya devam ediyor.
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