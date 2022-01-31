Güven Gürkan Öztan: İmamoğlu ‘hazırlıksız’ yakalandı

Meclis muhalefeti iktidarın “sopalı seçim” hazırlıklarına nasıl cevap verecek belli değil. İktidarın İmamoğlu üzerinden yaptığı provada muhalefetin “hangi yol kimin yetki alanında” tartışmasının ötesine pek de geçememesi Saray’a şimdiden geniş bir manevra alanı sundu. İmamoğlu da Millet İttifakı da kara değil ama iktidarın yeni hamlelerine “hazırlıksız” yakalandı. Kılıçdaroğlu’nun “yolsuzluk belgeleri gelmeye devam ediyor” mesajının, iktidarın güç gösterilerine mani olmaya yeteceği şüpheli. Üstüne üstlük iktidar bloku, içindeki en gerici, en şoven unsurların ihtiraslarını beslemeyi sürdürürken evrensel hakları, özgürlükleri ve laikliği temel alan bir savunma hattının hâlâ geliştirilemiyor olması da başlı başına düşündürücü.

Son virajda savrulmamak için yuvarlana yuvarlana üzerine geleni görebilmek ve tekerleklerin doğru zemine bastığından emin olmak şart. Aksi durumda olası bir yol kazası çok pahalıya mal olabilir.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı