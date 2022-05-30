Güven Gürkan Öztan: İktidar tüm tuşlara aynı anda basıyor

Seçim sathı mailinde iktidar, moda deyimle tüm tuşlara aynı anda basıyor, hem de 2013 öncesinden daha büyük bir iştahla. Hem sosyal ve dijital medyaya pranga vurmaya hem konser-etkinlik yasaklarıyla toplumun büyük bir kısmını kuşatmaya hem de sınır ötesi operasyon aracılığıyla Meclis muhalefetini birbirine düşürmeye çalışıyor. Muhalefet “Psikolojik üstünlük bizde” diyedursun, Erdoğan sürekli olarak “Daha son kozumu oynamadım” mesajını vermek için hamle üstüne hamle planlıyor. İktidarın yığınak yaptığı yerde yalnızca “kemik bir taban” yok, aynı zamanda SADAT’ından cihatçı çetelere uzanan bir hazır kıta, paravan vakıf ve yandaş sermayeyle çevrelenmiş rant odakları var. Tüm bu örgütlü kötülüğü, yalnızca bürokrasiye seslenmeyle, sosyal medya mesajlarıyla ya da 6’lı masada pişirilen taktiklerle alt etmek hiç kolay değil.
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