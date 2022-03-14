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Yaramazlara biraz batar!

Güven Gürkan Öztan: İktidar çevrelerinde kaygılı bir bekleyiş hakim


Saray’ın etrafındaki çatırdama tüm hızıyla devam ediyor. İktidar çevrelerinde kaygılı bir bekleyiş hâkim. Erdoğan ya da Bahçeli’nin kötü gidişatı tersine çevirecek bir manevra yapmasını ümit edenler zaman geçtikçe “endişeliler” kervanına katılıyor. Sesini Erdoğan’a duyurmak isteyen milletvekilleri ise muhatap alınmıyor. Seçim sürecinin iktidarın gözünü korkuttuğu aşikâr, zira yoksulluğun ve yoksunluğun bu denli kol gezdiği bir ülkede meydanlarda coşku yaratmak, seçmen tabanını “gayrete getirmek” kolay değil. Yeni formül bulamayınca eski defterleri karıştırmak bir mecburiyet haline geliyor. O eski defterlerden de çıka çıka Tansu Çiller çıkıyor.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı


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