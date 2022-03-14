Güven Gürkan Öztan: İktidar çevrelerinde kaygılı bir bekleyiş hakim

Saray’ın etrafındaki çatırdama tüm hızıyla devam ediyor. İktidar çevrelerinde kaygılı bir bekleyiş hâkim. Erdoğan ya da Bahçeli’nin kötü gidişatı tersine çevirecek bir manevra yapmasını ümit edenler zaman geçtikçe “endişeliler” kervanına katılıyor. Sesini Erdoğan’a duyurmak isteyen milletvekilleri ise muhatap alınmıyor. Seçim sürecinin iktidarın gözünü korkuttuğu aşikâr, zira yoksulluğun ve yoksunluğun bu denli kol gezdiği bir ülkede meydanlarda coşku yaratmak, seçmen tabanını “gayrete getirmek” kolay değil. Yeni formül bulamayınca eski defterleri karıştırmak bir mecburiyet haline geliyor. O eski defterlerden de çıka çıka Tansu Çiller çıkıyor.
SON HABERLER
Nasıl demeli?
Dedi ve söyledi’yi karşılayan ne çok fiilimiz var, ne zenginlik bu böyle! Gören de bu fiil zenginliğiyle ne tatlı söyleşiler, röportajlar, haberler yazıldığını sanır. Ne gezer! Haber ve röportaj metinleri Türkçenin en kötü örnekleridir belki de.
Terleme hakkımızı söke söke nasıl aldık
Yeni çıkan ‘Let’s Get Physical’ adlı kitap, fitness kültürünün ABD’de geçirdiği evrimi çok güzel anlatmış. Biz de lafı oradan alıp kendimize getirdik.
Eyyy Herzog, hoşgeldin
Putin’in Ukrayna’daki savaşı uzar ve Ruslar sistem dışına itilirse, güneyimizde de soru işaretleri büyüyecek. Her halükârda İsrail’le ilişkilerin normalleşmesinde fayda var.
Guardian analizi: Dünya liderleri, Putin’in ölümcül zehrinin bulaşmasını engellemeli
Britanya’da yayımlanan Guardian gazetesi için analiz yapan Simon Tisdall, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ‘bu dünyaya döndürmenin’ zor olduğunu, askeri anlamda geri adım atmayacağını ifade ederek Batı’yı onu durdurmaları konusunda uyardı: “Dünya liderleri, Putin’in ölümcül zehrinin bulaşmasına engel olmalı.”
Psikoterapist Cem Keçe: Seks girmeyen eve cinsel terapist girebilir!
Mutlu bir cinsel yaşamın, tatmin edici bir yaşamın önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Psikoterapist Cem Keçe, ‘Devam eden ilişkilerde cinsel haz ve doyum kalitesinin kaçınılmaz olarak düştüğü inancı, en zehirli ve kendi kendini güçlendiren yanlış inançlardan biridir” diyor.