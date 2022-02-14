Güven Gürkan Öztan: Halk, ‘yanmaz yapışmaz’ görünümlü bir mutabakattan fazlasını bekliyor

Sağ bagajın bu kadar ağır olduğu, laiklik-kamuculuk-anti emperyalizm gibi temel prensiplerinin adının dahi geçmediği bir masadan “dört dörtlük” bir demokratikleşme projesi çıkması olası değil. Bunu CHP kadrolarının bir kısmı, dillendirmeyi uygun bulmasa da biliyor. Bu gerçeği açıktan ifade eden sosyalistlerin de zaten masada yer almak gibi amacı yok.

Hakları için sokaklarda mücadele eden; elektrik ve doğalgaz zamlarını protesto eden ya da sendikalı olduğu veya zam istediği için işinden atılan, barınamayan, geçinemeyen milyonlarca insanın gözünün yalnızca “masada” olduğunu zannetmek, pek ayakları yere basan bir politik çıkarım olmasa gerek. Halk, muhalif siyasi öznelerden “yanmaz yapışmaz” görünümlü bir mutabakattan fazlasını bekliyor. Toplumsal muhalefetin halkla buluşmada Meclis muhalefetinin çok ötesine geçtiği bugünlerde, ya kurumsal siyaset kendisini gözden geçirecek ya da iktidar ile birlikte fatura ödemeye razı olacak.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı