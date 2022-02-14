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Yaramazlara biraz batar!

Güven Gürkan Öztan: Halk, ‘yanmaz yapışmaz’ görünümlü bir mutabakattan fazlasını bekliyor

Sağ bagajın bu kadar ağır olduğu, laiklik-kamuculuk-anti emperyalizm gibi temel prensiplerinin adının dahi geçmediği bir masadan “dört dörtlük” bir demokratikleşme projesi çıkması olası değil. Bunu CHP kadrolarının bir kısmı, dillendirmeyi uygun bulmasa da biliyor. Bu gerçeği açıktan ifade eden sosyalistlerin de zaten masada yer almak gibi amacı yok.

Hakları için sokaklarda mücadele eden; elektrik ve doğalgaz zamlarını protesto eden ya da sendikalı olduğu veya zam istediği için işinden atılan, barınamayan, geçinemeyen milyonlarca insanın gözünün yalnızca “masada” olduğunu zannetmek, pek ayakları yere basan bir politik çıkarım olmasa gerek. Halk, muhalif siyasi öznelerden “yanmaz yapışmaz” görünümlü bir mutabakattan fazlasını bekliyor. Toplumsal muhalefetin halkla buluşmada Meclis muhalefetinin çok ötesine geçtiği bugünlerde, ya kurumsal siyaset kendisini gözden geçirecek ya da iktidar ile birlikte fatura ödemeye razı olacak.


Güven Gürkan Öztan’ın yazısı

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Nedir bu ‘yaşanan’lardan çektiğimiz!

Birçok metinde, özellikle haberlerde, ama konuşmalarda da ‘yaşanan’ kelimesi çıkıp duruyor karşımıza. Bir iki yıldır, iki kitap çalışması için Türkçe yazılmış, kurgu olmayan 200 kadar kitap okudum, artık yaşamayan yazarlarımızın elinden çıkmış, bunlarda galiba hiç rastlamadım ‘yaşanan’ kelimesine. Demek ki son yıllarda tedavüle girmiş, yaygınlık kazanmış. Yaygınlık demek az, ‘yaşanan’sız cümle kurulamıyor gibi.

Bu genç kızlar da kim?

Dolayısıyla Almanya ve Fransa’nın Rusya’yı kas gücüyle değil, ortak çıkarlara vurgu yaparak daha ılımlı bir yola sokması barış için en güçlü ihtimal. Yoksa NATO’nun Ukrayna’yı askeri olarak savunacağı yok; Putin’e de böyle geri adım attırmak mümkün değil. Kıta Avrupası misyonunun başarıya ulaşması bizim için de en iyi senaryo olur. Aksi taktirde enerji faturası, kaybolan turizm gelirleri, jeopolitik gerilim derken kendimizi yeni bir çukurda buluveririz.